شكرا لقرائتكم خبر عن قرض للمشروعات الصغيرة من صندوق التنمية المحلية بفائدة 6%.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة التنمية المحلية، من خلال صندوق التنمية المحلية، قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بفائدة لا تتعدى 6%، ونجح الصندوق خلال الثمانى سنوات الماضية من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في ضخ حوالى 160 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض ، ومشاركة من المستفيدين قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها 192 مليون جنيه حيث تم تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وفرص عمل مباشرة.

ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية:

أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

وتتنوع مشروعات صندوق التنمية المحلية ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف ، لافتاً إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.