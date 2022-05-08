شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد اليوم تدريبا لطلاب الثانى الثانوى على استخدام التابلت فى الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب طلاب الثانوى العام على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث تعقد اليوم الأحد تدريبا لطلاب الصف الثانى الثانوى فى مادة الرياضيات للتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد تدريب يوم السبت 7 مايو 2022 فى امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، واليوم الأحد 8 مايو 2022 فى امتحان الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، مؤكدة: أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه تم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.