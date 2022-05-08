شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة، الهجوم الإرهابى الجبان، الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصرى الشقيق ولأهالى وذوى الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية فى حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات فى مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومواصلة مسيرتها التنموية؛ بما يلبى تطلعات الشعب المصرى الشقيق فى الأمان والرخاء والازدهار.

وعبَّرت وزارة الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها لتضحيات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى حماية أمن مصر واستقرارها وصون مكتسباتها التنموية والحضارية فى مواجهة الإرهاب، وتثمينها لمواقفها التاريخية المشرفة فى الذود عن الأمن القومى العربى، وردع التدخلات الخارجية التى تستهدف المنطقة وشعوبها الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية، موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، داعية إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، واجتثاثها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية.