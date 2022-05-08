شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطوير حدائق القناطر الخيرية بالجهود الذاتية للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، إن الوزارة تعمل بإمكانياتها الذاتية في تطوير منطقة القناطر الخيرية بالعمل والمهندسين وتصنيع ما يحتاجونه، مشيرًا إلى أن الحدائق فى السابق لم يكن بها شبكات إنارة، ولم تكن تسمح بالزيارات بعد الساعة الخامسة عصراً، أما حاليا وبعد عملية التطوير فقد تم تركيب شبكات إنارة تسمح بالإضاءة حتى الثانية عشرة ليلا.

أضاف أن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

وأوضح أنه تم تنفيذ شبكات رى بالرش والتنقيط بجميع الحدائق وزيادة مساحات النجيله الخضراء، مشيراً إلى أنه تم زيادة مساحة الخضرة فى حديقة البحيرة ب 7 آلاف متر مسطح حالياً.

وتقترب مساحة الحدائق فى القناطر الخيرية بنحو 70 فدانا تم تطوير أكثر من نصف المساحة، هى حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وحديقة المركز الثقافى على 9 أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد بمساحة 6 أفدنة وحاليا فى حديقة الياسمين بمساحة 7 أفدنة.