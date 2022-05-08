شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضخ مزيد من السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة .

وتقدم الوزارة خدماتها فى 21 منفذًا متحركا فى كافة المحافظات لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين تتمركز فى الشوارع العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن المواطنين، حيث يتم يوميا طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها خاصة البقوليات والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية.