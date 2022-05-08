شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى شهداء الوطن: قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء قيامهم بالتصدي للعناصر الإرهابية الآثمة التي هاجمت نقطة رفع المياه غرب سيناء .

وأعرب الملا نيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية عن خالص التعازي لأسر الشهداء ولشعب مصر ورجال القوات المسلحة في مصابهم الأليم، داعيا الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف الملا، أن الشهداء الأبرار قدموا أثمن ما يملكون دفاعا عن مصر وشعبها العظيم .