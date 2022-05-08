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السكة الحديد تمنح تخفيضات على تذاكر القطارات لبعض الفئات.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد تخفيضات على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع بنسب تتراوح بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة، حيث بلغ التخفيض على التذاكر التي يحصل عليها المحاربين القدامى والمرافقين لهم بالقطارات العادية 75%، وضباط الجيش والشرطة والصحفيين بالقطارات المكيفة 50%.

 

وتصل تخفيضات السكة الحديد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ومصابى وأسر شهداء الشرطة والجيش والثورة وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات 50%، وتبلغ نسب التخفيضات لمجموعات الشباب والرياضة 50% للعدد من 1 إلى 19 فرد و66.66% للعدد أكثر من ذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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