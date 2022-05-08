أخبار مصر

اعرف كيف تفرق العملات المزورة من الحقيقية؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تفرق العملات المزورة من الحقيقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرائم تزوير العملات الورقية، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير العملات خلال الأيام الماضية، ويقع أغلب المواطنين في مأزق العملات المزورة، ويستعرض ”الخليج 365” 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمزورة، وهي كالتالي:

 

* "ملمس العملة"..  العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.

 

*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.

 

*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.

 

*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.

 

*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.

 

 

*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.

 

 

*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا  عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.

 

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى كشفت عن قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات وترويجها .

 

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 265 ألف جنية عملات ورقية مُقلدة "مختلفة الفئات" - طبنجة صوت وطلقة لذات العيار - ماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئى ومدخل للفلاشة - مجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة وقطاعة أوراق – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه والطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات يستخدمها فـى تقليد المبالغ النقدية .

 

كما اعترف المتهم أن القائم على معاونته فى ترويج العملات المُقلدة (مالك شركة مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 15 قضية "شيك - تبديد – نصب" بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة و 9 شهور) وأنه يتخذ من مقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، تم ضبطه وبتفتيش مسكنه وشركته عُثر بداخلهما على (مبلغ مالى ، مبلغ مالى "مُقلد") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا