10 مايو.. إعلام القاهرة تنظم ندوة الدراما وبناء الوعى الوطنى

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل 10 مايو ندوة حول الدراما وبناء الوعى الوطنى وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ودعم الدكتور محمد سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وتنظيم الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لخدمة المجتمع و شؤون البيئة.

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الندوة تأتى فى إطار الدور المهم الذى تقوم به الدراما الوطنية وتأثيرها فى تنمية وعى الجمهور والتأكيد على معانى الانتماء الوطنى، خاصة بعد النجاح الذى حققته هذه النوعية المتميزة من الدراما مثل مسلسل الاختيار الذى حقق نجاحا حماهيريا ملموسا عند عرضه فى شهر رمضان وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ويشارك فى الندوة نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام وفنانى الدراما المصرية، وذلك الثلاثاء القادم 10 مايو بمقر الكلية.