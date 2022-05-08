شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب رابعة ابتدائى الأزهر يؤدون اليوم امتحان الرياضيات والمهارات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الأزهرى اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادتى أصول الدين والعلوم، كما يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان مادتى الرياضيات والمهارات الفنية.

كما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحان مادة العلوم ، وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، من يوم السبت 7 مايو، إضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية، علاوة على امتحانات البعوث الإسلامية، ومعاهد القراءات.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022، أما امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، فبدأت السبت 7 مايو، وتنتهي الخميس 12 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وأما المرحلة الابتدائية، فبدأت امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهي يوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث،اليوم الأحد 8 مايو، وتنتهي الخميس 19 مايو، فيما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.