شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزيرا الرى والزراعة ينعيان شهداء الوطن بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري وجميع العاملين بالوزارتين، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم بسيناء أثناء أداء واجبهم فى الحفاظ على مقدرات البلاد.

وتقدم وزير الزراعة بخالص المواساة والعزاء لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا جميعاً وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد القصير على الثقة الكاملة فى عزيمة رجال الجيش والشرطة المصرية البواسل في استمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

فيما قال محمد عبد العاطى وزير الرى، أن هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيده إلا إصرارا على مواصلة البناء والتنمية.

وتقدم عبد العاطى بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبرار، وللشعب المصري العظيم ، وللقوات المسلحة الباسلة في هذا المصاب الأليم ، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.