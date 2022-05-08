شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش موازنة وزارة التموين للعام المالى 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها (الهيئة العامة للسلع التموينية).

كما تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعا لها لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن.

في سياق متصل يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.