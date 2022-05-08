شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشهر العقارى: تعديلات القانون تُبسط التداول والائتمان العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن تعديلات قانون الشهر العقاري، سوف تقضى على حالات التعدي على الملكيات وتعمل على تبسيط تداول العقار والائتمان العقاري، لاسيما وأن العقار هو أكبر وعاء إدخاري للمواطنين.

أضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" أن قانون الشهر العقاري لم يتغير أو يشهد أي تعديلات منذ إنشائه في 1946، لذلك يعتبر الجيل الحالي من الشباب العاملين في مصلحة الشهر العقاري محظوظين بالتعديلات الجديدة، مؤكدا أن مشروع القانون "تكاملي" وتشترك فيه وزارات الاتصالات والتخطيط والدفاع، وهذا ما يعكس أهميته لتسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية داخل مصر.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق: "القانون الجديد به الكثير من الضمانات والمميزات لم تأت في أي قانون آخر، بعكس القانون القديم الذي كان به مشكلات عديدة أدت لعزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية، نتيجة طول مدة إجراءات التسجيل وارتباط التسجيل بقوانين أخرى مثل ضريبة التصرفات العقارية، ولكن مع إدخال إمكانية تسجيل العقارات إلكترونيا، يمكن للمواطن تقديم بياناته عبر الإنترنت دون الذهاب لمصلحة الشهر العقاري مطلقا".