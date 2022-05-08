شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يعزى نظيره المصرى فى شهداء الهجوم الإرهابى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.