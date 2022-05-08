الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابى فى غرب سيناء

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإرهابى الذى حدث اليوم على محطة لرفع المياه غربى سيناء.

ونقل مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازى الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً فى ضحايا الحادث، ودعواته بان يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما صرح المصدر بأن الأمين العام أكد مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر فى مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التى تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعى الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الاصعدة.

بدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأكد الأمين العام - فى بيان نشره الموقع الرسمى للمجلس - تضامن دول مجلس التعاون الخليجى مع جمهورية مصر العربية، والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأعرب عن خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى، الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازى ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.