شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يؤكد وقوفه مع مصر لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأكد الأمين العام - في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس - تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية مصر العربية، والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

فى هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى، الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.