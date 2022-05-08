شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابى بسيناء وينعى شهداء مصر الأبرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع غرب سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأعرب المجلس عن تضامن المجلس مع جهود جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب والأفكار الهدامة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين ، وذلك حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

إن مجلس حكماء المسلمين إذ يدين هذا العدوان الغادر فإنه يتقدم بخالص التعازي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء مصر البواسل برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.