شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 8/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:02
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:24
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:24 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:21 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:42