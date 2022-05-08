شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: لن توقف معركة مصر ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ببالغ الحزن والآسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء اليوم .

وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص تعازيه لأسر الشهداء والقوات المسلحة المصرية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عزم الدولة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية في سيناء الغالية وكافة ربوع الوطن، مؤكداً أن هذه العمليات الخسيسة لن توقف مصر في معركتها ضد الإرهاب الغاشم لاقتلاع جذوره ووقوف جميع أبناءً الشعب المصرى العظيم صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وقوات المسلحة والشرطة الباسلة لدحر الإرهاب والقضاء عليه نهائياً.