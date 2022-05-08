شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني ينعي شهداء هجوم غرب سيناء الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى، شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم السبت، أثناء هجوم مجموعة إرهابية من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه في غرب سيناء الغالية.

وتقدم وزير الطيران المدني والعاملون بوزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، بخالص التعازي إلى القوات المسلحة والشعب المصري العظيم وأسر الشهداء الأبطال، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم من كل سوء.