شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الإمارات أدانت بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.