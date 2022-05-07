شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكانت الإمارات أدانت بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذى استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .
وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.
واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى ذوى الشهداء وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .