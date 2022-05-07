شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنعى شهداء الحادث الإرهابى فى غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى وزارة التضامن الاجتماعى بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف محطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من جنودنا البواسل.

وتعرب وزيرة التضامن الاجتماعى عن تعازيها لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء؛ مؤكدة أن جنودنا البواسل استشهدوا دفاعاً عن بلادنا، وكانوا دائما على العهد نحو التصدى لأيادى الإرهاب الغاشم.

وتؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه العمليات الخسيسة لن تزيدنا إلا صلابة ولن توقف مصر في طريقها لتحقيق التنمية والبناء في كافة ربوع الوطن، وأن مصر قدمت ومازالت تقدم العديد من الشهداء من أجل رفعة الوطن.