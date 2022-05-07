شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى شهداء الوطن بحادث غرب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، وأسرة المجتمع الأكاديمى من أساتذة وإداريين وعاملين وطلاب ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

ويؤكد المجتمع الأكاديمى أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن. كما يؤكد وقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية ورجال قواته المسلحة والشرطة، حتى نتمكن من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من كافة ربوع الوطن.

كما قدم المجتمع الأكاديمى خالص العزاء لجميع أسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.