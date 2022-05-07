شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية ونقابتى التمريض والمعلمين ينعيان شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وتقدم بخالص التعازى للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء البواسل، وللشعب المصرى، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

واستنكر الاتحاد العمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا كامل دعمه ومساندته التامة لكافة أجهزة الدولة المعنية فى جهودها وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية التى تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.

وأدان مجلس النقابة العامة للتمريض، بأشد العبارات، الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وتقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء الأبطال البواسل، وللقوات المسلحة، وللشعب المصرى، داعيه الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية أن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه، وأعربت عن خالص تعازيها للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، لافته إلى أن تلك العمليات الإرهابية تزيد من اصطفاف شعب مصر خلف قيادته وأبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

كما نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استشهاد ضابط و10 جنود من القوات المسلحة، وإصابة 5 أفراد آخرين، اليوم أثناء الدفاع عن مقدرات الوطن، ونجحوا فى إحباط هجوم إرهابى لمجموعة من العناصر التكفيرية غرب سيناء، وتقدم الزناتى بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين.

وأكد الزناتى، أن القوات المسلحة وأبنائها ضباطا وجنود سيظلون حائط صد منيع فى الدفاع عن تراب الوطن، ضد كل قوى الشر، وأن الشعب المصرى سيظل خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفا واحدا للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية مكتسباته، ولن تفلح قوى الشر فى النيل من استقرار وطننا الغالى، وأوضح أن وعى الشعب المصرى أصبح فى أقوى صوره من الوحدة والتلاحم ضد كل من يسعى لتخريب الدولة، ولن ندخر جميعا أى جهد لمواصلة دحض الإرهاب والفكر المتطرف.

فيما جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمها لجهود القوات المسلحة فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تسعى للنيل من أمن مصر واستقرارها، وتقدمت النقابة العامة، بخالص التعازى للقوات المسلحة وأهالى أسر الشهداء، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، وللحفاظ على مقدراته فى مواجهة المخربين.

وقال عبد المنعم الجمل: يواصل أبطال القوات المسلحة ضرب أروع المثال فى التضحية والفداء، أثناء القيام بمهامهم الوطنية فى التصدى للجماعات المأجورة التى تسعى لزعزعة الأمن وضرب الاستقرار الذى تنعم به مصر، وأكد الجمل، أن كافة المحاولات البائسة من الجماعات المتطرفة سيكون مصيرها الفشل، وسط يقظة وفدائية أبناء مصر الأبطال الذين لا يبخلون عن الوطن حتى بأرواحهم.

واختتم رئيس نقابة البناء والأخشاب، قائلا: جميع عمال مصر يساندون ويدعمون القوات المسلحة فى مواصلة عملها لمواجهة الإرهاب وتطهير الوطن من الجماعات المتطرفة.