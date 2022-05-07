شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجميع العاملين بالوزارة، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة نتيجة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، خلال تصديهم للهجوم الغاشم.

وأدانت وزيرة الهجرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن والزود عن مقدراته، وأن دماءهم الطاهرة لن تضيع سدى وستظل تضحياتهم زادًا للمصريين في الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهد.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا في مواصلة عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، ولن تنال من وحدة الشعب المصري، داعية الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.

وفى سياق متصل، أدانت نقابة العلوم الصحية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 آخرين، مستنكرة غدر الإرهاب الغاشم، ومؤكدة على أن ذلك لن يثني الدولة المصرية عن التصدي له واجتثاث جذوره.

وتقدم أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، ومجلس إدارة النقابة، والنقابات الفرعية، بخالص التعازى للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والقوات المسلحة المصرية، وأسر الشهداء، والشعب المصرى، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

كما استنكرت النقابة، محاولات الإرهاب ترويع الأمنين، وزعزعة استقرار الوطن، مؤكدة على دعم ومساندة كافة جهود الدولة في دحر الإرهاب، ومواجهته بكافة السبل، من أجل خلق بيئة آمنة، خالية من الإرهاب والتطرف والجماعات المتأسلمة والظلامية، أو أي شئ يعكر صفو الآمنين.