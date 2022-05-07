شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة القوى العاملة تنعى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، وعمال مصر، شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأدان وزير القوى العاملة، فى بيان، الحادث الإرهابى، مؤكدا أن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى ولن ينجح الظلاميون فى العبث بمقدرات أبنائنا ومستقبلهم، مشددا على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين، بل تزيد من عزيمة مصر وأبنائها وإصرارهم على التكاتف خلف القيادة السياسية، وأجهزة الجيش والشرطة من أجل القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف ودحره والقضاء عليه نهائيًا، والاستمرار فى مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية التى تسير فيها الدولة المصرية.

وقال الوزير، إن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء فى جنة النعيم، مقدما التعازى لأسر شهداء الوطن الأبرار داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والرضى، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.