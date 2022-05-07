شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الكويت تنعى شهداء سيناء: نؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأدانت الإمارات، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.