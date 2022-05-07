شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى شهداء الوطن: استشهدوا وهم يحمون موقعهم ضد هجوم غادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى شهداء الوطن الأبطال أبناء القوات المسلحة الذين استُشهِدوا اليوم وهم يحمون موقعهم ضد هجوم إرهابى غادر فى غربى سيناء.

وإذ نعزى وطننا مصر فى مصابه الأليم نُثَمِّن التضحية الغالية التى قدمها هؤلاء الأبطال، ونؤكد دعمنا لقواتنا المسلحة الباسلة التى تتصدى للإرهاب دائمًا إلى جانب الشرطة المصرية، كما نطلب من الله عزاءًا لأسر الشهداء، وشفاءً عاجلًا للمصابين.

واختتم البيان حفظ الله مصرنا الحبيبة آمنة مستقرة، وماضية فى طريق التنمية.