شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ناعيا شهداء الوطن: الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، واستشهدوا اليوم أثناء تأدية واجبهم الوطنى على أرض سيناء الحبيبة إثر حادث إرهابى غادر.

واكد المستشار عمر مروان وزير العدل على وقوف الشعب المصرى خلف قواته المسلحة وأن الحادث الغادر لن ينال من عزيمة أبناء الوطن.

ويتقدم وزير العدل بالعزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى القوات المسلحة وإلى أسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مع الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم للذود عن مصرنا، مختتما بقول الله تعالى"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم.