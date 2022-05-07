شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنعى شهداء الواجب الوطنى وتؤكد الثقة الراسخة بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن وعميق الأسى، تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهداء الواجب الوطنى الأبرار من أبنائنا بالقوات المسلحة المصرية، الذين استهدفتهم أيدى الإرهاب الخسيسة فى أثناء تصديهم وإحباطهم للهجوم الإرهابى الغادر على محطة رفع المياه الواقعة بمنطقة غرب سيناء.





وتؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الثقة الراسخة فى القوات المسلحة المصرية، وعلى الدعم الكامل للجيش المصرى فى كافة جهوده لتجفيف منابع الإرهاب والتصدى للتطرف، حفاظاً على الأمن والاستقرار بالدولة المصرية.. حفظ الله مصر.