شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية، بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى أنه سيتم إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.