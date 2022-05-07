شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار استلام القمح بالصوامع ومواقع التخزين حتى الساعة 12 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏توجيهاً وزارياَ يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للاقماح ‏المحلية موسم 2022، المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ‏في استلام الاقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الاقماح ‏من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد اقصى حتى منتصف ‏الليل (الساعة الثانية عشر)‏.

ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع كما وجه القرار ‏الوزاري للجهات المسوقة او التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية او الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الاقماح.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن ‏غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة ‏بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح، والتي يصل عددها إلى 450 نقطة ‏تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، وأن الوزير وجه بسداد مستحقات ‏الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.