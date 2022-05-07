شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار استلام القمح بالصوامع ومواقع التخزين حتى الساعة 12 صباحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً وزارياَ يقضي باستمرار عمل الصوامع والمواقع التخزينية للاقماح المحلية موسم 2022، المجهزة بالإضاءة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية في استلام الاقماح المحلية موسم 2022 لحين الانتهاء من استلام الاقماح من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزيني وبحد اقصى حتى منتصف الليل (الساعة الثانية عشر).
ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة اليومية لتوريد الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع كما وجه القرار الوزاري للجهات المسوقة او التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية او الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الاقماح.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمديريات تتابع لحظة بلحظة ما يتم أمام نقاط استلام الأقماح، والتي يصل عددها إلى 450 نقطة تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر، وأن الوزير وجه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.