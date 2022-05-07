شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنقل سوق السمك بالمنيب مؤقتا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حى جنوب الجيزة فى نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب الى موقع بديل بشارع ربيع الجيزى بسوق الخضروات والفاكهة، وذلك فى إطار تنفيذ خطه تطوير شامله لسوق السمك القديم ليظهر بالشكل الحضارى.

ويأتى ذلك استكمالا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة فى تطوير أسواق السلع الغذائية من خضروات وفاكهة وأسماك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

وتشمل أعمال التطوير التى ستنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة تنفيذ تطوير شامل لـ 143 باكية ورفع كفاءة واجهات السوق وإنشاء مبنى إدارى وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للمنطقة ليظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير، ولفت إلى أنه سيتم البدء فى أعمال التطوير مع المتابعة الدورية للتنفيذ وفقاً للجدول الزمنى المحدد للأعمال.