شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالمعاهد الأزهرية، حيث أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، كما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والنحو.

وتفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات في يومها الأول والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناح الملائم للطلاب لتسير الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحسن الانضباط والالتزام داخل اللجان، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالة للقائمين على الامتحانات، بأن مهمتنا الأولى هي توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة سوف تتفقد لجان الامتحانات في كل المحافظات طوال أيام الامتحانات، للتأكد من سير الامتحانات وفق الضوابط المحددة.

كما حرص قيادات قطاع المعاهد الأزهرية على الاستماع للطلاب، والتأكد من عدم وجود أي شكاوي حول الأسئلة وأن جميعها من داخل المقرر، والتأكد من حضور وانتظام الطلاب والمعلمين، إلى جانب تجهيزات الكنترول بالمعاهد.