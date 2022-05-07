الحكومة: تسعير الذهب يخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية

القاهرة - سامية سيد -

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً يتضمن تعليمات حكومية بوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها ، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف بيع المشغولات الذهبية بالأسواق بدعوى اضطراب أسعارها.

وأضافت أن المنشور المتداول وهمي وغير صادر عن أي جهة حكومية، مُشددةً على أن حركة البيع والشراء مستمرة بشكل طبيعي بكافة محال الذهب على مستوى الجمهورية، دون وقف، مُشيرةً إلى أن عملية التسعير تخضع لآليات العرض والطلب ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.