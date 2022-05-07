شكرا لقرائتكم خبر عن المقصد السياحى المصرى ضمن أكثر الأماكن التى يرغب السائحون في السفر إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، المقصد المصري يأتي في قائمة المقاصد السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا للمسافرين حول العالم بغرض الترفيه"، أوضح موقع Arabian Business "أرابيان بزنس" أنه وفقا لموقع Skyscanner "سكاى سكانر" والذى يعد من أشهر المواقع العالمية المتخصصة في السفر، جاءت مصر في المركز الثانى بين المقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقصدها السائحون حول العالم بغرض الترفيه.

وأن عمليات البحث على موقع "سكاى سكانر" أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن تعد من المقاصد السياحية الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقصدها المسافرون بغرض الترفيه.

وأوضح موقع Arabian Business أن الرئيس التنفيذي لموقع Skyscanner أشار إلى أن مصر، وفقا لعمليات البحث على الموقع، تشهد إقبالا بين المسافرين الأوروبيين من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، حيث يتراوح الطلب بين 80-83 % فوق مستويات عام 2019 حتى الآن من هذه الأسواق، كما ارتفعت معدلات السفر الداخلي فى مصر بنسبة 93 % منذ بداية العام الجارى وحتى الآن مقارنة بمستويات عام 2019.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان "المقصد السياحى المصرى.. عشرة أماكن فريدة يجب عليك زيارتها" أبرز موقع The Travel السياحى المتخصص عشرة أماكن سياحية متميزة في مصر، حيث أوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول الأفريقية التي تحظى بنسبة زيارة كبيرة حيث أنها دولة ذات تاريخ عريق مما يجعلها ذات مكانة متميزة كما أنه لا يزال بها الكثير الذي يمكن اكتشافه بالإضافة إلى أنها تمتلك العديد من الأنماط السياحية الرائعة التي يمكن الاستمتاع بها.

وسلط التقرير الضوء على القاهرة عاصمة مصر موضحا أن بها العديد من الأشياء التي تجذب السائح وأنها تحتوي على المتاحف المصرية الفريدة التي يجب زيارتها، مشيرا إلى المتحف المصري بالتحرير الذى يعكس رؤى التاريخ القديم هذا بالإضافة إلى وجود العديد من البازارات بخان الخليلى التي يمكن للزائر التسوق بها لشراء المنتجات التراثية الرائعة .

وأشار التقرير إلى أهرامات الجيزة والتي اعتبرها المقصد الأكثر شهرة في مصر والتي تضم هرم خوفو الاكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم. وأوضح التقرير أن زيارة أهرامات الجيزة بمثابة حلم للعديد من السائحين، كما أن هناك الكثير من المقاصد التي يمكن زيارتها.

وأضاف التقرير أن مصر تزخر بالآثار التى تعكس تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة. ومن أبرزها أهرامات سقارة ودهشور وممفيس.

وعن قلعة صلاح الدين الأيوبي اشار التقرير أنها تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، كما تحدث عن معابد أبو سمبل.

وأبرز التقرير وادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومعابد الكرنك بالأقصر. و عن أسوان اشار التقرير الى انها المقصد الأكثر تميزا لقضاء العطلات في مصر، والتي يوجد بها العديد من مناطق الجذب والتي من بينها جزيرة فيلة والقرية النوبية.

كما أشار التقرير إلى متنزه الصحراء البيضاء ويمكن للزائرين الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التي تثرى تجربتهم خلال الزيارة مثل التنزه والتخييم ليلاً.

وعن مدينة الإسكندرية أوضح التقرير أنها ميناء ومدينة تاريخية وهى فريدة من نوعها وبها الكثير من التاريخ المصري.

أما عن ساحل البحر الأحمر أوضح أنه يعتبر أفضل وجهة للغوص والغطس فضلا عن الاستمتاع بالشمس المشرقة، كما أن مياه البحر الاحمر تحتوي على العديد من الشعاب المرجانية والأسماك الفريدة، هذا بالإضافة وجود العديد من المقاصد المتميزة التي تطل على ساحل البحر الأحمر مثل مدينة شرم الشيخ علاوة على الفنادق وأماكن الترفيه.