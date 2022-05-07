شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بالحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة وأسوان 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح بالسواحل الشمالية الغربية وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.