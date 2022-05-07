شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح نظام الأوبن بوك فى امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، على استفسارات أولياء الأمور حول طبيعة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج ما إذا كانت بنظام الأوبن بوك أم لا، موضحا أن نظام الأوبن بوك مستخدم فقط فى المرحلة الثانوية نظرا لطبيعة الأسئلة المستخدمة وقياس درجات الفهم وهذا لم يحدث فى باقى المراحل الدراسية.

وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، حيث تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة، كما تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.