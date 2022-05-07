شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرفع الإشغالات بمحيط المدارس استعدادا لامتحانات النقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، جولة ميدانية على عدد من المدارس لمتابعة بدء امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال مرور رئيس الحى بمرافقة عدد من رجال الحى، تم رفع كفاءة النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات فى محيط 22 مدرسة فى نطاق حى الدقى للتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات استعدادًا لانطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات وخاصة امتحانات الثانوية العامة، حيث وجهت الوزارة المحافظات بتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من مدى استعداد وجاهزية المدارس للامتحانات من حيث كفاءة أماكن الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وانتهاء أعمال الصيانة والتطوير والترميم ببعض المدارس.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، ضرورة التزام المدارس بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية وعلى رأسها مديريات الصحة وقطاعات الكهرباء والمياه للتأكد من جاهزية المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، والتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، مثل العصا الإلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والأحياء والمدن والمراكز، بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر.