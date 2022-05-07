القومية للأنفاق تخطط لإنهاء تنفيذ وتشغيل مترو العتبة - الكيت كات نهاية يونيو

القاهرة - سامية سيد - تخطط الهيئة القومية للأنفاق، لإنهاء تنفيذ وتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، الممتد من العتبة حتى الكيت كات، بطول 4 كم نهاية يونيو المقبل، حيث بدأت فى اختباراتها.

وتعمل الهيئة القومية للأنفاق حاليا، على إنهاء أعمال تشطيبات محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، الممتد من العتبة حتى الكيت كات، شاملا ٤ محطات نفقية تشمل ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

وينفذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث آخر مراحله الجارى تنفيذها تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وهو نفس التحالف الذى نفذ المراحل الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث، وانطلقت أعمال حفرها من العتبة فى منتصف 2017 مارا الحفار العملاق بمحطتى ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.