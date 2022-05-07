شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ماوجه به اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 7 مايو 2022 وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

الإسكان تمنح مهلة أخيرة لملاك الأراضى بالساحل الشمالى لتقنين أوضاعهم

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234,50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

مصادر: تنازل أسر ضحايا حادث "الشيخ زايد" عن القضية بعد التصالح مع كريم الهوارى

قالت مصادر مقربة من أسر ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، أن عددا من الأسر تنازلوا عن القضية بعد التصالح مع المتهم كريم الهوارى، فيما أكدت مصادر قضائية أنه لم يتم تقديم أوراق التنازل عن القضية أمام هيئة المحكمة حتى الآن.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تستقر عند 1220 جنيها للجرام عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا عند مستويات 1220 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وذلك بعد عدة تغيرات شهدها السوق في تداولات أمس الجمعة، ويتوقف التداول على الذهب عالميًا الأمر الذي يجعل أونصة الذهب مستقرة عند 1883 دولارا حتى يوم الإثنين.

الأوقاف تعلن فتح مقام ومسجد السيد البدوى بطنطا أمام المصلين والزوار اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية "المسجد والمقام"، أمام المصلين والزائرين اليوم السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، وباقي المقامات بمحافظة الغربية بدءا من الأحد، كما سيتم اليوم السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، فتح مقام ومسجد سيدى المرسي أبو العباس بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم فتح باقي مقامات الإسكندرية بدءا من الأحد ".

رسميا.. تشيلسي يعلن عن بيع النادي لرجل الأعمال الأمريكى تود بولي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

وقال النادي اللندني في بيان «يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو (أيار) بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد».

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف.. أفشة وعبد القادر وشريف فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بمدارس الجيزة وسط إجراءات احترازية

انطلقت صباح اليوم السبت 7 مايو الجارى امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى لطلاب مدارس محافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى منع الغش.

إيطاليا تصادر يختا عملاقا يمتلكه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. صور

احتجزت السلطات الإيطالية، يختًا عملاقًا، قيل أنه مملوك للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن أوصت بمصادرته فى إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

ليفربول ضد توتنهام.. صلاح على رأس التشكيل المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ، نظيره توتنهام على ملعب آنفيلد فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، فى الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام كتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو، كيتا، ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.