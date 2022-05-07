شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد الصيفية للغلق.. المحال 11 مساء والمطاعم 1 صباحا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” إنفو جراف بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم السبت 7 مايو، بعد انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام.



المواعيد الصيفية لغلق المحلات

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحلات:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا

4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن المواعيد الصيفية تأتى في إطار حرصها واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية ، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

المواعيد الصيفية لغلق المحال