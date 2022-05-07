شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة تتخطى 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ربيعية معتدلة على السواحل الشمالية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حارة على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يطرأ غدا الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتتجاوز الحرارة على القاهرة الكبرى حاجز 30 درجة مئوية.

ويشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.