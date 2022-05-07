التعليم العالى: 270 مليون جنيه لدعم 68 مشروع تطوير بالجامعات الحكومية

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول الطرح الأول لمشروعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي للعام الجامعي (2021/2022)، والذى يأتى في إطار الخطة الشاملة للوحدة لتطوير مُخرجات التعليم العالي بالجامعات الحكومية، بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.

وأفاد التقرير أنه تم فتح باب التقدم لـ 8 مشروعات، وهي: تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، وتطوير الاختبارات العملية، وإنشاء بنوك الأسئلة (الدورة الأولى)، ودعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي (الدورة الثانية)، ودعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي (الدورة الرابعة)، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ودعم وتطوير الفاعلية التعليمية (الدورة الخامسة)، وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات (الدورة السابعة).

وأشار التقرير إلى أن عدد الجامعات التي تقدمت بمقترحات في هذا الطرح 17 جامعة حكومية، بإجمالي 68 مشروعًا مقترحًا، وقد تم رصد حوالى 100 مليون جنيه من وحدة المشروعات، وقرابة 170 مليون جنيه من الجامعات لدعم المشروعات الفائزة.

ولفت التقرير إلى أن مُقترحات المشروعات المقدمة من الكليات العلمية خلال هذا الطرح تمثل النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى (75%)، بينما تمثل الكليات النظرية (25%) فقط، وقد تصدرت كليات التمريض جميع الكليات في التقدم بـ 9 مُقترحات، تليها كليات العلوم (8 مُقترحات)، ثم كليات الهندسة (7 مُقترحات).

وأوضح التقرير أن المشروعات التي تقدمت بها الجامعات جاءت على النحو التالي: مشروعات دعم التميز (29 مُقترحًا)، مُوزعة على مشروعين، الأول: مشروع دعم المشروعات الابتكارية (19 مُقترحًا)، والثاني: المشروعات التنافسية لتميز مُؤسسات التعليم العالي (10 مُقترحات) مُقدمة من جامعات ( بنها، أسيوط، جنوب الوادي، حلوان، والإسكندرية)، بالإضافة إلى تقدم الجامعات بـ 18 مشروعًا مُقترحًا؛ لدعم الجودة والتأهيل للاعتماد.

وفيما يتعلق بمشروعات مركز القياس والتقويم، أضاف التقرير أن عدد المشروعات التي تقدمت 14 مُقترحًا، حيث قامت إدارات المشاريع بتشكيل لجان مُتخصصة من الخبراء؛ لمراجعة وتحكيم كل مشروع تمهيدًا لإعلان المشروعات الفائزة.