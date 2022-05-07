شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر إعلام القاهرة الدولى يبحث تحديات الإعلام العربى فى ضوء التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السابع والعشرين للكلية يومى 29 و 30 مايو الجارى والذى يحمل هذا العام عنوان "تحديات الاعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يحفل بمشاركات متميزة أكاديميا من الباحثين وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب، مضيفة أنه يعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال، وتعد هذه الجمعية من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال ويصدر عنها العديد من الإصدارات العلمية الرصينة وتتولى مهام المنسق للشراكة الإقليمية لها الدكتورة حنان بدر المدرس بإعلام القاهرة.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى بيان، يواكب انعقاد المؤتمر احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي-- مرور خمسين عاما على إنشائها.

فيما قالت الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، أن إدارة المؤتمر تلقت أكثر من 50 بحثا ودراسة تناقش محاور المؤتمر وهى الإعلام وقضايا الإصلاح فى العالم العربى، الإعلام العربى وحقوق الانسان ، الإعلام العربى والأمن القومي، تحديات الإعلام الصحى والتعليمى فى ضوء خطط التنمية المستدامة ، التربية الإعلامية فى عصر التحول الرقمي، تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجال الإعلامي، وقد حظى دور الإعلام التقليدى والرقمى فى معالجة خطط التنمية المستدامة 2030 ، بعدد كبير من البحوث المقدمة من ذلك: السينما المستقلة وخطط التنمية المستدامة 2030 ، استثمار الإعلام الرقمى فى التوعية بخطط التنمية المستدامة لمصر، استخدام الحكومة المصرية لمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأهداف التنمية المستدامة، استخدام التطبيقات الإلكترونية كقنوات اتصال رقمية فى ضوء رؤية مصر 2030، دور الإعلام فى توعية الجمهور بالمدن الذكية لتعزيز التنمية المستدامة، معالجة الإعلام الجديد للبرامج التنموية الموجهة للمناطق الفقيرة بالتطبيق على مبادرة حياة كريمة، التسويق الإعلامى الرقمى لجهود الحكومات لدعم خطط التنمية، الأساليب الاتصالية بالمنصات الرقمية للمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، الاستراتيجيات التسويقية الرقمية لجهود الحكومة المصرية ودورها فى دعم خطط التنمية المستدامة ، تناول قضايا تمكين المرأة فى البرامج الحوارية وعلاقته بدعم خطط التنمية المستدامة.

كما تتناول بعض البحوث القضايا البيئية والتغيرات المناخية من ذلك: معالجة الإعلام الرقمى لمخاطر التغيرات المناخية عبر اليوتيوب، التغطية الإعلامية للخطة القومية للموارد المائية بالصفحات الرسمية فى مواقع التواصل الاجتماعى ،اتجاهات الجمهور نحو القضايا البيئية عبر الفيس بوك.

وتناقش بعض البحوث الإعلام جائحة كورونا من ذلك: دور مواقع التواصل الاجتماعى فى تشكيل اتجاهات الجمهور نحو القبول المجتمعى لتلقى لقاحات كوفيد 19، دور المنصات الرقمية لوزارة الصحة فى تعزيز الصلابة النفسية لدى أطقم، الرعاية الطبية فى ضوء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا فضلا عن عدد من البحوث التى تناولت التربية والثقافة الإعلامية من ذلك: التربية الإعلامية كآلية لتمكين طلاب الجامعة لمواجهة حروب الجيل الخامس، دور التربية الإعلامية فى التوعية من خطر الشائعات لدى الشباب الأردنى، دور التربية الإعلامية فى الاستخدام الامن للإعلام الرقمى، دور الثقافة الإعلامية فى تشكيل وعى الاباء لاستخدام أبنائهم للمنصات الرقمية.

واهتمت بعض البحوث بتقنيات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها فى الإعلام من ذلك: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إدارات الإعلان بالمواقع الإلكترونية، الأثر المجتمعى لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى بوسائل الاعلام التقليدية والحديثة، انعكاس تقنيات الذكاء الاصطناعى على شكل ومحتوى الرسالة الإعلامية المقدمة عبر مواقع الصحف، وتتناول بعض البحوث تحديات التحول الرقمى فى التعليم بالجامعات المصرية، وأيضا تأثيرات التحول الرقمى على جودة تصميم المواقع الصحفية الإلكترونية.

وبدورها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أن اللجنة تعمل على توفير تغطية إعلامية متميزة لفعاليات المؤتمر سواء جلسات البحوث او الحلقات النقاشية من خلال اتاحة كافة التسهيلات والمادة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر للزملاء من الصحفيين والاعلاميين بكافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية المصرية والعربية والأجنبية نظرا لأهمية القضايا والموضوعات التى يناقشها المؤتمر و ارتباطها بالتحديات التى تواجه المجتمعات العربية ووسائل الإعلام العربية.