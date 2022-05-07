شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 66 ألف راكب على متن 475 رحلة جوية عربيا ودوليا اليوم فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، لنقل 66 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 475 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر، إن مطار القاهرة، سيستقبل اليوم 225 رحلة على متنهم 33064 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 223 رحلة على متنهم 32888 راكبا.

وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت ميونخ بودابست برشلونةً برلين ميونخ كوبنهاجن مدريد موسكو جنيف أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل فيينا الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى مسقط عمان زيورخ مومباي دار السلام نيروبى جوهانسبرج الشارقة أبوظبى عدن تونس.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك تورونتو ميونخ لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا برشلونة بانكوكً مومباى مدريد كوبنهاجن تونس الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.