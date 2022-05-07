شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تنسيق بين لجنة الانتخابات العمالية والمحافظات لإزالة المعوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة القوى العاملة، ممثلة فى اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026، الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية، حيث أصدر محمد سعفان توجيهات لـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات للاستعداد.

وتضمنت توجيهات وزير القوى العاملة:

1- تشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعدد من الأعضاء، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.

2- الـ27 لجنة ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.

3- اللجنة العليا للانتخابات بوزارة القوى العاملة، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة ستقوم بالمتابعة على مدار الساعة يوميا باللجان المشكلة بالمديريات للتنسيق معها والتدخل لإزالة أى معوقات فوراً.

4- اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بمتابعة تجهيز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح للمرحلة الأولي في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية علي مستوي 14 تصنيف نقابي يومي 21و22 من نفس الشهر.

5- محمد سعفان وزير القوى العاملة سيقوم بنفسه بالمتابعة من ثاني أيام عيد الفطر على هذه اللجان للخروج بالعملية الانتخابية بالشكل الأمثل .

وكان وزير القوي العاملة قد أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث حددت فتح باب الترشح لـ14 لجنة بنقابات عمالية خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

كما حددت القرارات المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين، فتح باب الترشيح لهذه اللجان يومي 21 و22 مايو2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3 من نفس الشهر .

وحددت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر ، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حددت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.