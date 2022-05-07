شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادر يختا عملاقا يمتلكه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت السلطات الإيطالية، يختًا عملاقًا، قيل أنه مملوك للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن أوصت بمصادرته فى إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت السلطات فى إيطاليا، إن اليخت "شهرزاد" الذى يبلغ سعره 700 مليون دولار، وطوله أكثر من 450 قدمًا، ويضم منتجعات صحية وحمامات سباحة ومنصات لطائرات الهليكوبتر، يخص شخص مهم، لكنها لم تذكر اسمه، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اليخت المصادر فى إيطاليا

واليخت أصبح موضوع تحقيق من قبل الشرطة المالية الإيطالية منذ نهاية مارس، وكان راسيا فى مارينا دى كارارا، بالقرب من بيزا، منذ سبتمبر، حيث يخضع لعملية تجديد.

جاء الإعلان فى وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد أن تزايدت المخاوف من أن يخت شهرزاد على وشك الإبحار والتوجه إلى المياه الدولية وتجنب أى عقوبات محتملة.



يخت عملاق تزعم ملكيته للرئيس الروسى فلاديمير بوتين

ومن جهة أخرى، ساعدت الحكومة الأمريكية – في وقت سابق - السلطات الإسبانية فى مصادرة يخت مملوك لأحد الأوليجارشية الروسية، فى أول مصادرة من هذا القبيل بعد تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمطاردة "المكاسب غير المشروعة" لأصدقاء بوتين، وفقا لبيزنس انسايدر.

يخت تانجو الذى يبلغ ارتفاعه 255 قدمًا ويقدر بـ 90 مليون دولار ملك لفيكتور فيكسيلبرج، حليف بوتين الذى يقود مجموعة رينوفا ، وهى تكتل للمعادن والتعدين تم فرض عقوبات عليها لأول مرة من قبل الولايات المتحدة فى عام 2018، كان فى مرسىفى بالما دى مايوركا ، إسبانيا.