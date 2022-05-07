شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسمح للطلاب المصريين فى الخارج المحجوبة أرقام جلوسهم بأداء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم السماح للطلاب أبناء المصريين فى الخارج، الذين تم حجب أرقام جلوسهم لعدم استيفاء المستندات المطلوبة بأداء الامتحانات فى المواعيد المقررة مع حجب نتيجة الامتحان لحين استيفاء المستندات المطلوبة، موضحة أنه فى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة أو ظهور حالة عدم أحقية الطالب فى أداء الامتحان يتم إلغاء الامتحان دون أدنى مسولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، حيث تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة، كما تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.