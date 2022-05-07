شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس اليوم السبت عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ورقيا فى المدارس، وذلك قبل انطلاق الامتحان في المواد الدراسية الأساسية بشكل الكترونى يومى 11 و12 مايو الجارى.

ووجهت المدارس طلابها بضرورة إحضار التابلت والتأكد من وجود منصه الامتحان الجديده ( swift assess)، والتأكد من أن التابلت متصل بشبكة الواى فاى school وممنوع آى شبكة آخرى والمداومة على حذف السجل للتابلت لتحسين أداء وعمل التابلت.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وهذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.